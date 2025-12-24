Неизвестные подожгли подстанцию в Саянске: без света остались три микрорайона

Случай поджога энергетического оборудования зафиксировали в городе Саянске Иркутской области. Он произошел на сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

По данным организации, пожар возник на одной из ячеек подстанции «Ока» в Саянске. Отключилась воздушная линия 10 кВ, по которой электроэнергия поступает в три микрорайона Саянска – Северный, Благовещенский и 6А, а также в деревню Черемшанка.

Без электроэнергии осталось 184 домовладения, в которых проживают 510 человек, и 42 юридических лица. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали.

«Прибывшая на место оперативно-выездная бригада выяснила, что злоумышленники отогнули дверь шкафа с коммутационным оборудованием и, используя горючую жидкость, подожгли его», – пояснили в «Облкоммунэнерго».

Электроснабжение всем потребителям удалось оперативно вернуть в течение всего нескольких часов: снабжение попавших под отключение микрорайонов города Саянск и деревни Черемшанка производится по временной схеме.

Правоохранители ведут расследование, виновные лица устанавливаются.