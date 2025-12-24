Новую площадку под комплексную жилую застройку хотят выделить в Братске

Территорию площадью 8,6 га в 8А микрорайоне жилого района Энергетик в городе Братске хотят застроить жильем. Проект реализуют в рамках программ комплексного развития территорий в Иркутской области.

«Градостроительный потенциал площадки оценивается в 60 тыс. кв. метров жилья. Проект, рассчитанный на 10 лет, обеспечен социальной инфраструктурой и имеет техническую возможность подключения к инженерным сетям», – рассказали в региональном минстрое.

В настоящее время администрации города поручено в кратчайшие сроки подготовить график проведения торгов на право заключения договора о КРТ на данном участке.

Всего на территории Иркутской области в целях реализации проектов КРТ вовлечено в оборот 36 территорий общей площадью 645,6 га, что позволит построить около 2 млн кв. метров жилья.