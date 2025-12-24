Нет оснований повышать пенсионный возраст — заявление главы думского комитета

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов опроверг слухи о возможном повышении пенсионного возраста в России. Во время пресс-конференции, посвящённой итогам работы комитета в 2025 году и перспективам на 2026-й, парламентарий подчеркнул отсутствие законных оснований и инициатив относительно изменения возрастных границ выхода на пенсию, передаёт ТАСС.

"Предпосылок для того, чтобы говорить о том, что будет повышен в очередной раз пенсионный возраст, просто нет. Это все какие-то вольные высказывания отдельных экспертов. Их начинают в прессе обсуждать, но оснований правовых, предпосылок никаких нет. Законопроектов на эту тему нет, серьезных обсуждений на площадке Госдумы. И мне неизвестно, чтобы где-то серьезно это обсуждалось, этого нет. Поэтому нужно успокоиться", - сказал депутат.

При этом в ноябре член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия") выступила с предложением новой стратегии увеличения размеров пенсионных выплат для граждан, работающих дольше официально установленного пенсионного возраста.

Согласно её инициативе, россияне, отсрочившие наступление своего заслуженного отдыха, смогут существенно увеличить величину будущих пенсионных начислений. Так, женщины, работающие до 70 лет, и мужчины, работавшие до 75 лет, будут иметь право на удвоенную пенсию.

Эта схема предусматривает повышение количества пенсионных баллов на 36% и увеличение фиксированного базового размера пенсии на 45% при задержке ухода на пенсию на пять лет. А если человек продолжит свою трудовую деятельность дополнительно ещё десять лет, пенсия вырастет соответственно в 2,32 и 2,11 раза.

Вместе с тем Бессараб подчеркнула, что данное предложение означает временный отказ пенсионера от текущих пенсионных выплат взамен повышенной пенсии впоследствии: «Важно понимать, что всё это время человек будет получать только зарплату и лишится права на пенсию. Каждый сам решает, какой вариант выгоднее лично ему — сразу начать получать меньшую пенсию вместе с зарплатой или отказаться от неё временно, зато потом получать увеличенный пенсионный доход».