Крупнейшую партию нелегального мяса задержали в поселке Солзан в Прианагрье

На границе Иркутской области и Республики Бурятия на круглосуточном ветеринарно-контрольном посту в поселке Солзан задержали крупнейшую партию нелегального мяса. Инцидент случился накануне. Активные проверки организованы в связи с выявлением случаев пастереллеза сельскохозяйственных животных в Забайкальском крае.

«На круглосуточном ветеринарно-контрольном посту с момента его установки в поселке Солзан Слюдянского района 14 ноября 2025 года задержано 6 тонн 63 кг мяса, которое пытались провезти в регион без ветеринарных сопроводительных документов. При этом самая крупная партия нелегального продукта – 5 тонн мяса – была задержана 21 декабря», – рассказали в областном правительстве.

Также в пункты отгрузки с начала работы поста возвращены почти полторы тысячи голов молодняка крупного рогатого скота.

С момента установки контроля на федеральной трассе «Байкал» досмотрено 6074 транспортных средств. В результате проверок задержано 38 автомобилей.