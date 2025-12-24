Мэрия Иркутска рассказала, где в ближайшие годы появятся новые школы и детсады

Мэрия Иркутска подвела итоги работы по строительству и проектированию новых социальных объектов в 2025 году. За указанный период было возведено две новые школы и детсад. В ближайшие годы будет создано еще несколько таких объектов.

В 2025 году в апреле состоялось открытие детского сада на 150 мест в микрорайоне Нижняя Лисиха, 1 сентября – учебного блока на 200 мест школы № 75 в поселке Энергетиков, завершение возведения школы на 1550 мест на улице Ярославского намечено на декабрь.

Продолжается строительство школы на 1225 мест в микрорайоне Союз. Ее готовность составляет порядка 25%: созданы четыре блока из семи. В них завершают устройство кровли, внутренних перегородок, монтаж окон, ведут прокладку инженерных сетей. Еще на двух блоках выполняют монолитные каркасы цокольных и первых этажей, на последнем – армирование фундамента.

Идет строительство детского сада на 145 мест в городке ИВАТУ, а также подготовка площадки для возведения здания лицея ИГУ на улице Мелентьева. Кроме того, после завершения судебных разбирательств с застройщиком планируется возобновить строительство общеобразовательного учреждения на улице Багратиона.

Еще по пяти объектам разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза: речь про детский сад на 220 мест в микрорайоне Союз, физкультурно-оздоровительные комплексы в Лесном и Зеленом, на улицах Ленская и Шахтерская.

Помимо этого, в Иркутске проектируются еще ряд социальных объектов: школа и детский сад на улице Костычева, учебные блоки школ № 28, 63 и 76, детсады на Российской и Култукской, Центр самбо и бокса на Ярославского, ФОК в микрорайоне Топкинском. Также заключены муниципальные контракты на проектирование школы в микрорайоне Нижняя Лисиха, здания дополнительного образования на улице 4-й Железнодорожной, детской школы искусств на Коммунистической.