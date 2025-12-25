Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Ключевым фактором успеха в бизнесе остается внутренний настрой лидера»
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета

Губернатор Кобзев встретился с председателем Госдумы Володиным: о чем они говорили

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и депутатами от субъекта. О чем они говорили, рассказали в пресс-службе палаты парламента.

<p>Фото: пресс-служба палаты парламента</p>

Фото: пресс-служба палаты парламента

«Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона и его законодательные инициативы. Игорь Кобзев проинформировал Председателя ГД о региональных мерах поддержки участников СВО, развитии экологического туризма и ключевых инфраструктурных проектах, которые реализуются в Иркутской области», – говорится в сообщении

Отдельно речь шла об укреплении производственно-технологического комплекса региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес