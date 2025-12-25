Губернатор Кобзев встретился с председателем Госдумы Володиным: о чем они говорили

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и депутатами от субъекта. О чем они говорили, рассказали в пресс-службе палаты парламента.

Фото: пресс-служба палаты парламента

«Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона и его законодательные инициативы. Игорь Кобзев проинформировал Председателя ГД о региональных мерах поддержки участников СВО, развитии экологического туризма и ключевых инфраструктурных проектах, которые реализуются в Иркутской области», – говорится в сообщении

Отдельно речь шла об укреплении производственно-технологического комплекса региона.