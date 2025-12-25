Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 декабря: 11 220,5000 руб/1 г золота и 175,8700/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 220,5000 руб.
- 1 грамм серебра - 175,8700 руб.
- 1 грамм платины - 5 568,1299 руб.
- 1 грамм палладия - 4 632,5498 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,9199 р. (0,44%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9800 р. (0,56%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 305,2999 р. (5,80%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 152,9499 р. (3,41%).