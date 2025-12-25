Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Ключевым фактором успеха в бизнесе остается внутренний настрой лидера»
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 декабря: 11 220,5000 руб/1 г золота и 175,8700/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 220,5000 руб.
  • 1 грамм серебра - 175,8700 руб.
  • 1 грамм платины - 5 568,1299 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 632,5498 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,9199 р. (0,44%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9800 р. (0,56%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 305,2999 р. (5,80%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 152,9499 р. (3,41%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес