Уитакер: Урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшие 90 дней

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшие 90 дней. По его словам, если конфликт и завершится, то это произойдет именно в этот срок, передаёт РБК. Уитакер подчеркнул, что зима может быть особенно тяжелой для Украины из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Он добавил, что Вашингтон намерен продолжать давление на обе стороны конфликта с целью достижения мирного решения. По мнению постпреда, если кто-то и может добиться урегулирования, то это американский президент Дональд Трамп, который продолжает вести переговоры.

24 декабря постпред США заявил, что «мяч в настоящее время находится на российском поле». По словам постпреда, США пытаются понять, на что готова пойти Россия для урегулирования, и имеют «достаточно хорошее представление» о требованиях Киева. Однако он отметил, что Украина должна быть готова к боевым действиям в 2026 году.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны ЕС и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 устава НАТО. Трамп подтвердил готовность США помочь Украине с такими гарантиями, которые необходимы для прекращения конфликта.

По словам Трампа, переговоры по мирному урегулированию продолжаются и проходят «нормально». В рамках процесса обсуждаются четыре документа: 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности США и план экономического роста после достижения мира.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Москва готова завершить конфликт мирным путем при условии устранения первопричин кризиса. Он напомнил июньские положения прошлого года, сформулированные Министерством иностранных дел РФ. Среди условий значатся вывод украинских сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание указанных регионов частью России, нейтрализация и демилитаризация Украины, её безъядерный статус, а также снятие антироссийских санкций. В случае отказа Киева от диалога, цели России будут достигнуты военным путем, подчеркнул Путин.