Экономисты бьют тревогу: дефицит финансирования угрожает развитию бизнеса в России

Экономический сектор России сталкивается с растущим дефицитом финансовых ресурсов, что становится серьёзным ограничением и создаёт риски для развития экономики в ближайшие годы. Такой вывод содержится в исследовании «О дефиците финансовых ресурсов у бизнеса для развития», подготовленном Институтом комплексных стратегических исследований и Институтом экономики роста им. Столыпина, передаёт газет "Ведомости". Эксперты отмечают, что политика высоких процентных ставок сделала стоимость заемных средств несоизмеримой с уровнем рентабельности бизнеса, а внутренний рынок капитала не смог компенсировать потерю международного финансирования.

В исследовании подчёркивается, что, несмотря на значительный рост внутреннего банковского кредитования нефинансовых организаций в последние годы — более чем на 30 триллионов рублей в 2022–2024 годах и свыше 20% в год — эти показатели не отражают слабую динамику кредитования в предыдущие периоды и накопленную инфляцию. Эксперты подчёркивают необходимость учитывать не только абсолютные значения, но и инфляцию, а также рост экономики, поскольку уровень экономической активности напрямую влияет на потребность в кредитовании.

Ранее Центральный банк России предупреждал о возможном дефиците ликвидности банковской системы в 2026 году, который может составить от 2,5 до 3,5 триллионов рублей. Основными причинами оттока ликвидности станут увеличение объёмов наличных денег в обращении и рост обязательных резервов кредитных организаций, пропорциональный увеличению денежной массы.