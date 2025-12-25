Российские предприятия предпочитают китайских роботов отечественным технологиям

Большинство российских предприятий выбирает китайскую робототехнику. Согласно исследованию, проведенному специалистами «Яндекс роботикс» совместно с группой компаний «Цифра», 52% отечественных производителей оснащают производственные линии роботами из Китая. Отечественное оборудование установлено на 41%, немецкие модели – на 22%. Японские устройства используются на 15% заводов, продукцию Тайваня, США и Швейцарии закупили по 11% компаний. Роботы из Дании, Италии и Южной Кореи представлены по 7%, французская техника занимает всего лишь 4%, сообщает газета "Ведомости".

При этом респонденты имели возможность выбирать сразу несколько моделей роботов, использующихся на предприятиях. Исследование охватило мнение 145 представителей восьми основных секторов экономики: металлообработка и тяжелое машиностроение, электроника, автомобилестроение, химическое производство, авиастроение, ракетостроение и добыча полезных ископаемых.

По данным Kept, плотность роботизации в РФ в 2025 году составит 40 роботов на 10 тыс. работников, увеличившись на 36%. При этом в прошлом году плотность роботизации увеличилась на 53%, до 29 машин, на 10 тыс. работников. По данным Росстата, общий эксплуатационный парк промышленных роботов в 2024 году вырос на 62%, до 20,8 тыс. штук, данных за 2025 год пока нет.Согласно указу президента РФ о национальных целях развития РФ от 7 июня 2024 года, Россия к 2030 году должна войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации.