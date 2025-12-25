Штрафы за навязывание услуг в России выросли в 25–50 раз

Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор ужесточили меры ответственности за навязывание потребителям дополнительных платных услуг без их явного согласия. Новые штрафы, увеличенные в 25–50 раз по сравнению с прежними, направлены на создание реального экономического стимула для бизнеса отказаться от недобросовестных практик. Об этом пишут «Известия».

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей они составят от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Прежние штрафы были символическими и несоразмерными прибыли, которую бизнес извлекал из навязанных услуг. Новые штрафы, выросшие в 25–50 раз, создают экономический стимул «дешевле не нарушать», – рассказал эксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун.

Наиболее распространенными сферами, где встречается такая практика, являются онлайн-покупка авиа- и железнодорожных билетов, оформление кредитов и ипотеки, автомобильные салоны, сфера ЖКХ, платная медицина и услуги связи. Нередко дополнительные страховки или опции оказываются предустановленными и подключенными по умолчанию.

Эксперты полагают, что серьезное увеличение штрафов вряд ли приведет к автоматическому росту цен на основные товары и услуги. Вероятнее, бизнес начнет искать новые, более изощренные способы взаимодействия с клиентами, формально соблюдая требования закона.