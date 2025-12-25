Генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров награжден Орденом Дружбы

Высокая оценка и всероссийское признание заслуг Владимира Колмогорова, его многолетнего опыта в сфере энергетики, глубочайшей отраслевой экспертизы и безусловного профессионального авторитета получили достойное подтверждение на самом высоком уровне: указом президента РФ Владимира Путина за выдающиеся успехи в труде и общественной деятельности энергетик награжден Орденом Дружбы.

Награду генеральному директору Эн+ вручил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. Орден Дружбы – государственная награда, которая присуждается за заслуги в сфере международного сотрудничества и заметные профессиональные и экономические достижения. Это как нельзя лучше соответствует опыту и профессиональному пути Владимира Колмогорова. По общему признанию коллег и товарищей, Владимир Колмогоров – профессионал с большой буквы, пример и надежный наставник как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает свою карьеру в энергетике.

Владимир Колмогоров работает в сфере энергетики 50 лет. Прошел трудовой путь от мастера на Красноярской ГЭС до ее директора, работал на Саяно-Шушенской ГЭС, возглавлял «Сибирскую энергетическую компанию», «Иркутскэнерго», ОГК-3, а также занимал должность советника генерального директора «Норильского никеля».