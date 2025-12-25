Послания Путина Федеральному собранию в этом году не будет: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: послания Путина Федеральному собранию в этом году не будет, эксперты озвучили величину прожиточного минимума на 2026 год, российский рубль назвали самой крепкой валютой 2025-го, а в Братске выделят новую площадку для развития комплексной застройки. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Послания не будет

В этом году послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не будет, о чем сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, в этом календарном году [послания] не будет. Но оно состоится своевременно», – сказал он, пояснив, что обращение состоится при готовности содержания и при наличии времени в рабочем графике Владимира Путина.

Прожиточный минимум

Эксперты назвали размер прожиточного минимума, который ждет россиян в 2026 году: он составит около 19 тысяч рублей, для трудоспособного населения – порядка 20 тысяч, пенсионеров – 16 тысяч, детей – 18 тысяч рублей. Отмечается, что прожиточный минимум в целом по РФ предназначен для оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реализации социальной политики, федеральных социальных программ и другого.

Самая крепкая валюта

Эксперты Bloomberg назвали рубль самой крепкой валютой 2025 года. По данным агентства, российский рубль за счет своего роста в 2025 году вошел в топ-5 самых прибыльных мировых активов после платины, серебра, палладия и золота. С начала года он укрепился на 45%. На рост рубля повлияло снижение спроса на иностранную валюту в России, а также привлекательная денежно-кредитная политика ЦБ РФ.

Новое жилье

Территорию площадью 8,6 га в 8А микрорайоне жилого района Энергетик в городе Братске хотят застроить жильем в рамках программы комплексного развития территории в Иркутской области. Градостроительный потенциал площадки оценивается в 60 тыс. кв. метров жилья. Проект, рассчитанный на 10 лет, обеспечен социальной инфраструктурой и имеет техническую возможность подключения к инженерным сетям. Администрации города поручено в кратчайшие сроки подготовить график проведения торгов на право заключения договора о КРТ на данном участке.

Пожар на подстанции

Пожар зафиксировали в городе Саянске Иркутской области на сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Он возник на одной из ячеек подстанции «Ока». Злоумышленники отогнули дверь шкафа с коммутационным оборудованием и, используя горючую жидкость, подожгли его. Отключилась воздушная линия 10 кВ, по которой электроэнергия поступает в три микрорайона Саянска – Северный, Благовещенский и 6А, а также в деревню Черемшанка. Электроснабжение всем потребителям удалось оперативно вернуть. Ведется расследование.