Пенсионеры и семьи с детьми Иркутской области получат социальные выплаты досрочно

В преддверии новогодних праздников Отделение Социального фонда России по Иркутской области приняло решение осуществить досрочную выплату ежемесячных пособий семьям с детьми и пенсионерам.

Все денежные средства будут зачислены на счета получателей не позднее 29 декабря. Среди видов помощи, подлежащих выплате:

- Единовременное пособие на детей до 17 лет и будущих мам;

- Выплата на первого ребёнка до достижения трехлетнего возраста;

- Пособие по уходу за малышом, предназначенное как трудоустроенным, так и нетрудоустроенным родителям до достижения ребёнком 1,5 лет;

- Средства материнского капитала (ежемесячные выплаты);

- Поддержка семей солдат-призывников и мобилизованных.

Помимо перечисленных социальных мер поддержки, регион организует дополнительную досрочную выплату пенсий гражданам, проживающим в районах, находящихся в режиме чрезвычайной ситуации (Зиминский, Куйтунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский и Чунский районы).

Для всех остальных категорий пенсионеров в регионе предусмотрены традиционные сроки начисления пенсий:

- 13 января: жители города Иркутска, Усть-Илима, Иркутского района, Бодайбо, Мамско-Чуйского, Катангского, Ольхонского, Слюдянского, Заларинского, Казачинско-Ленского, Усть-Кута, Киренска, Усолья-Сибирского, Усть-Удина и Усть-Ордынского округа.

- 16 января: граждане Ангарского муниципального округа, Братского, Балаганского, Качугского, Нижнеилимского и Шелеховского районов.

Таким образом, областное отделение Социального фонда предприняло меры для своевременной финансовой поддержки населения в период праздничных мероприятий.