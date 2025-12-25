Новости

Эксперты «Синары»: доллар подорожает до 95 рублей в 2026 году

25 декабря 2025
Эксперты инвестиционного банка «Синара» прогнозируют повышение курса доллара до уровня около 95 рублей к концу 2026 года. Главный экономист банка Сергей Коныгин представил прогнозы в рамках презентации инвестиционной стратегии «Стратегия 2026: Новая волна роста», которую транслировал портал «РБК Инвестиции».

По мнению экономиста, причины ожидаемого повышения курса связаны с низкой ценой нефти и увеличением объемов импорта. Средний годовой показатель курса доллара, согласно прогнозу, составит примерно 90 рублей.

Оптимистичный сценарий предполагает уровень курса ниже — около 70–75 рублей. Этот вариант возможен при условии значительного улучшения международной обстановки и притоке зарубежных инвестиций.

Что касается ключевой ставки Центрального Банка, эксперты ожидают её снижение до отметки в 13% к концу 2026 года. Банк России продолжит осторожно снижать ставки, стремясь сохранить инфляцию близкой к целевым показателям и предотвратить замедление экономического роста.


