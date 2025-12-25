Спрос на теплые вещи и цены выросли в Иркутской области из-за морозов

Рост спроса на теплые вещи зафиксировали в Иркутской области на фоне морозов, которые наблюдаются в регионе. Из-за интереса к этим вещам продавцы повысили цены на них.

«Выросли цены на одежду и трикотаж. С наступлением холодов люди традиционно активнее покупают теплую одежду. Это и пальто, и куртки, и шапки, и шарфы, и варежки. Такой рост спроса позволил производителям и продавцам перенести в цены свои выросшие издержки, в том числе на оплату труда сотрудников и транспортные расходы», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Константин Ермолаев.

В целом за год в Приангарье одежда и трикотаж подорожали умеренно – на 2,6%.