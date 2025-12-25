Долина просит Лурье пожить еще несколько месяцев в проданной квартире в Хамовниках

Певица Лариса Долина обратилась к новой владелице своей бывшей квартиры в районе Хамовники с просьбой разрешить ей проживать там еще в течение нескольких месяцев. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», – рассказала собеседница агентства РИА Новости.

Певица объяснила свою просьбу тем, что не успевает собрать и вывезти свои личные вещи из квартиры.

Напомним, что ранее народная артистка Российской Федерации Лариса Долина после сделки с недвижимостью заявила, что ее обманули мошенники. У Ларисы Долиной удалось вернуть себе квартиру через суд, но не отдав денег покупательнице. Судебная тяжба между обманутой покупательницей квартиры и Долиной продолжается до сих пор, материалами дела заинтересовался даже Верховный суд РФ.