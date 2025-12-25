Три сценария для индекса Мосбиржи: от 3300 до 4450 пунктов в 2026 году

Специалисты отдела анализа банка «Синара» предложили три возможных сценария развития индекса Мосбиржи (IMOEX), сообщает РБК:

- Базовый сценарий: IMOEX завершит 2026 год на отметке около 3600 пунктов.

- Пессимистичный сценарий: индекс стабилизируется на уровне 3300 пунктов.

- Оптимистичный сценарий: при благоприятных условиях IMOEX сможет достигнуть 4450 пунктов.

Однако существует особый «сценарий мечты», предполагающий полное урегулирование геополитической напряженности и отмену санкций, при котором индекс способен вырасти до рекордных 6000 пунктов в ближайшие два-три года.

Что ждёт дивиденды в 2026 году?

Кирилл Таченников из банка «Синара» прогнозирует, что российские компании в следующем году распределят около ₽3,5 трлн в качестве дивидендов, обеспечив общую доходность примерно в 8%. Уже в первой половине января ожидается приход порядка ₽0,8 трлн промежуточных дивидендов.

Ранее аналитики Freedom Finance Global предпопожили, что "бурный рост фондового рынка будет возможен уже в 2026 году". По их мнению, значение индекса Мосбиржи может вырасти до 3500-3700 пунктов в 2026 году.