Вторичное жильё в России выросло в цене на 8% по итогам 2025 года

Цены на вторичное жильё в городах России с населением более полумиллиона человек заметно повысились по итогам текущего года. По данным компании «Циан», средняя стоимость квадратного метра выросла на 8% и достигла 147 тысяч рублей. Несмотря на высокие ипотечные ставки, эта тенденция сохраняется благодаря инфляции и уменьшению количества доступного жилья, передаёт газета "Ведомости".

Другие аналитики подтверждают схожие показатели. Например, «Авито Недвижимость» зафиксировала увеличение средней цены вторичных квартир на 8,1%, составившую 209 859 рублей за квадратный метр. Однако заметный вклад в этот показатель внесли столичные регионы – Москва и Петербург, где сосредоточено большое количество сделок купли-продажи. Во многих провинциальных городах ежегодный прирост составил менее 6%, а средний по всей стране – около 5%.

Эксперты группы компаний «Этажи» фиксируют меньший темп роста – около 5,6%, что соответствует цене в 135 900 рублей за квадратный метр.

Несмотря на снижение общего объема покупок на вторичном рынке на 8% по сравнению с прошлым годом, динамика стоимости остаётся положительной. Продажи активизировались преимущественно за счёт реализации новостроек, а также государственных субсидированных программ, доступных покупателям в небольших населённых пунктах.

Особенно сильное повышение отмечено в Ижевске (+16%), Севастополе (+16%), Санкт-Петербурге (+14%) и Чебоксарах (+12%). Причинами этому послужили резкий дефицит предложений на рынке и миграция населения в некоторые регионы.

Во всех крупных городах предложение квартир сократилось на 19% из-за высокого спроса и перевода ряда объектов в аренду.

Напомним, средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке Иркутска, по данным федерального портала «Мир квартир», достигла 140,8 тыс. рублей.