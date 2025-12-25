В Иркутске после капитального ремонта открылся Концертный зал областной филармонии

Концертный зал Иркутской областной филармонии, являющийся объектом культурного наследия, вновь открылся для посетителей после завершения семимесячного капитального ремонта. Работы, проведенные в рамках национального проекта «Семья», затронули все элементы здания – от фасада и фундамента до внутренней отделки.

«Особое внимание специалисты уделили сохранению уникальных акустических свойств помещения, необходимых для исполнения симфонической музыки. Все работы велись под строгим контролем экспертов, а параметры реверберации замерялись специализированной компанией с аттестованным оборудованием для соответствия государственным стандартам», – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Открытие было ознаменовано премьерной программой Губернаторского симфонического оркестра под управлением Ильи Дербилова. Музыканты исполнили концерт «Шедевры музыки Андрея Петрова», посвященный юбилею известного композитора.

Во время ремонта также были заменены кресла для зрителей, производством которых занималась местная компания. Проведенные работы позволили не только обновить инфраструктуру, но и сохранить исторический облик памятника архитектуры.