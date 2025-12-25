Новости

Держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанка могут выбрать необходимые категории кэшбэка

С 25 декабря 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка* на январь.

В рамках обновленной программы лояльности для выбора доступны:

  • Аптеки – 2%, 3%, 5%
  • Супермаркеты и универсамы – 1%, 2%, 3%
  • Музыкальные инструменты, магазины – 5%, 10%
  • Книги, канцелярия – 5%, 10%
  • Здоровье – 3%, 10%
  • Развлечения, кинотеатры – 5%, 7%, 10%
  • Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд – 3%, 5%
  • Домашние животные – 4%
  • Искусство, коллекция – 10%
  • 4 рубля за поездку на общественном транспорте

А для клиентов, получающих заработную плату в Примсоцбанке не менее трех месяцев, помимо 4 категорий из общего списка, доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:

  • Одежда и обувь – 5%, 10%
  • Путешествия – 5%, 10%
  • Яндекс+АЗС – 3%, 10%

Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версия → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Набор категорий на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

Ознакомиться с Правилами программы лояльности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» можно по ссылке.

*размер кэшбэка зависит от тарифного плана карты

Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. Реклама.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxxgnvBs

/ Сибирское Информационное Агентство /
