Держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанка могут выбрать необходимые категории кэшбэка

С 25 декабря 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка* на январь.

В рамках обновленной программы лояльности для выбора доступны:

Аптеки – 2%, 3%, 5%

Супермаркеты и универсамы – 1%, 2%, 3%

Музыкальные инструменты, магазины – 5%, 10%

Книги, канцелярия – 5%, 10%

Здоровье – 3%, 10%

Развлечения, кинотеатры – 5%, 7%, 10%

Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд – 3%, 5%

Домашние животные – 4%

Искусство, коллекция – 10%

4 рубля за поездку на общественном транспорте

А для клиентов, получающих заработную плату в Примсоцбанке не менее трех месяцев, помимо 4 категорий из общего списка, доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:

Одежда и обувь – 5%, 10%

Путешествия – 5%, 10%

Яндекс+АЗС – 3%, 10%

Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версия → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Набор категорий на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

Ознакомиться с Правилами программы лояльности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» можно по ссылке.

*размер кэшбэка зависит от тарифного плана карты

Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. Реклама.