«ИНК-Капитал» стала первой российской компанией в своей отрасли с наивысшим уровнем китайского ESG-рейтинга

Рейтинговое агентство China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Ltd. (CCXGF) повысило ESG-рейтинг АО «ИНК-Капитал» до уровня А-.

CCXGF в соответствии со своей рейтинговой методологией провело всесторонний анализ результатов деятельности по 17 ключевым критериям, относящимся к экологическим, социальным и управленческим аспектам, отметила сильные стороны и предоставила рекомендации по дальнейшему совершенствованию практик.

Балл АО «ИНК-Капитал» по итогам оценки выше на 11% среднеотраслевого балла публичных компаний в секторе добычи нефти и газа, которым агентством CCXGF были ранее присвоены ESG рейтинги. АО «ИНК-Капитал» стала первой российской компанией, вошедшей в топ 3 международных компаний с наивысшим уровнем рейтинга в своей отрасли. Агентство отмечает повышение качества стратегического планирования и совершенствование практик в области устойчивого развития.

По словам президента CCXGF Dongyang Xue, ИНК Капитал — первая российская компания, получившая рейтинг ESG от CCXGF: «Повышение рейтинга отражает углубление нашего долгосрочного сотрудничества и подчеркивает постоянные усилия Компании по совершенствованию системы управления устойчивым развитием. На наш взгляд, ESG все чаще становится общим языком, связывающим китайский и международный рынки капитала.

Последовательный и дальновидный подход ИНК-Капитал служит конструктивным примером трансграничного взаимодействия в области устойчивого развития между Китаем и Россией».