Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Надежду дает результат»
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Все материалы сюжета

Денис Мацуев получил орден «За заслуги перед Отечеством» от Владимира Путина

Народному артисту Российской Федерации, пианисту Денису Мацуеву вручена государственная награда – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Президент России Владимир Путин присвоил высокое звание музыканту в ходе торжественной церемонии. Об этом пишет РИА Новости.

«Символично, что сегодня, 24 декабря, – день рождения моего папы, которого не стало, к сожалению, в этом году. Он был для меня самым главным наставником в моей жизни, моим педагогом», – сказал Денис Мацуев на церемонии вручения.

Музыкант отметил, что считает своей большой удачей рождение в Иркутске и в своей семье. Он также добавил, что всегда чувствует поддержку и считает сибиряков своими родственниками и друзьями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес