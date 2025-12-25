Денис Мацуев получил орден «За заслуги перед Отечеством» от Владимира Путина

Народному артисту Российской Федерации, пианисту Денису Мацуеву вручена государственная награда – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Президент России Владимир Путин присвоил высокое звание музыканту в ходе торжественной церемонии. Об этом пишет РИА Новости.

«Символично, что сегодня, 24 декабря, – день рождения моего папы, которого не стало, к сожалению, в этом году. Он был для меня самым главным наставником в моей жизни, моим педагогом», – сказал Денис Мацуев на церемонии вручения.

Музыкант отметил, что считает своей большой удачей рождение в Иркутске и в своей семье. Он также добавил, что всегда чувствует поддержку и считает сибиряков своими родственниками и друзьями.