Вернется ли доллар к отметке 80 рублей до конца 2025?

Российский рубль показал феноменальные успехи в 2025 году, укрепившись почти на четверть относительно своей стоимости в начале года. Эти достижения стали лучшими среди национальных валют наиболее развитых мировых экономик.

Курсы инвалют недавно падали на многолетние минимумы, и завершают торговый год недалеко от дна 2023 г. Курс доллара от ЦБ на 25 декабря — ниже 78,5, внебиржевой евро упал под 92,5. Биржевой юань стабилизировался у 11,15.

Причина невероятной устойчивости национальной валюты кроется в ряде факторов: высокие процентные ставки Центрального банка России, международные санкции и ограничение движения капиталов, переход ряда государств группы БРИКС к отказу от расчетов в долларах, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. Глобальная слабость доллара США, вызванная действиями Федеральной резервной системы, привела к снижению индекса DXY примерно на 9%.

Дополнительным фактором поддержки курса стала необходимость уплаты налогов экспортерами в конце календарного года, способствующая увеличению объема иностранной валюты на внутреннем рынке.

Прогнозируя ситуацию на следующий год, эксперты ожидают постепенное снижение ключевой ставки Центральным банком в связи с замедляющимися темпами инфляции. Процесс снижения налогового бремени, вероятно, будет протекать медленно и постепенно, однако итоговая величина составит порядка 12% к концу 2026 года. Это облегчит финансовое положение экспортеров и позволит предприятиям легче справляться с обязательствами, выраженными в рублях.

До конца торгового года меньше недели, а курс доллара на 2% ниже круглой планки 80. Для возврата к уровню достаточно одной-двух волатильных сессий, был бы повод, считают эксперты. В принципе, могут и успеть.

«Ближайшими ориентирами в USD/RUB на начало 2026 г. выступают 82, а далее и среднесрочные 85 и выше. Для евро — может отскочить к 94, в начале будущего года — за 95, а потом и все 100. По юаню — локальное сопротивление на 11,3, после чего опять к 11,5 и с дальними целевыми на 12», – резюмируют аналитики БКС Мир инвестиций.