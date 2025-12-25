В 2025 году связь T2 появилась в 42 малых населенных пунктах Иркутской области

Мобильный оператор Т2 в партнерстве с «Ростелекомом» запустил в эксплуатацию базовые станции более чем в 40 небольших поселках и деревнях Приангарья. В большинстве случаев связь обеспечивается с помощью базовых станций российского производителя «Булат». Оборудование установлено в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Программу по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком», оператор Т2 выступает центром компетенций и оказывает полную технической поддержку.

Базовые станции «Булат» работают в технологиях 2G/4G, что позволяет обеспечить жителей быстрым мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью. Система управления сетью и программное обеспечение полностью разработаны в России – это обеспечивает независимость и надёжность всей телекоммуникационной сети.

Строительство таких объектов в течение 2025 года шло быстрыми темпами по всей стране: в августе 2025 года в селе Петрово-Хутарь Курской области была запущена 500-я станция «Булат», а в ноябре в эфир вышла уже 1000-я — в деревне Ключи Черемховского района Иркутской области.

«Приоритетная задача T2 – предоставить качественную связь как можно большему числу жителей Приангарья. При этом доля отечественных решений на нашей сети стремительно растет, и в выигрыше в итоге остаются все: страна укрепляет свои позиции в части цифрового суверенитета, а люди получают возможность пользоваться современными технологиями и оставаться на связи с самыми близкими», отмечает Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Т2.

«Установка базовых станций и прокладка сотен километров волоконно-оптических линий — это масштабный проект, который требует слаженной работы команды и партнёров. Благодаря этому жители даже самых отдалённых деревень получают доступ к современным технологиям связи. Мы продолжаем работать над расширением сети и улучшением её качества, чтобы обеспечить комфорт и стабильность для всех пользователей», — добавляет Роман Егоров, директор Иркутского филиала «Ростелекома».

С 2021 года по программе Устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в населенных пунктах устанавливаются базовые станции сотовой связи с высокоскоростным интернетом. В Иркутской области за это время построено более 100 базовых станций. Доступ к современным коммуникациям получают поселения, в которых проживают от 100 до 500 человек, по итогам голосования на портале «Госуслуги».

«Ключевой принцип реализации УЦН 2.0 — ориентация на запросы людей. Голосование на «Госуслугах» — это эффективный механизм, который позволяет действовать максимально адресно, помогая определить, где больше всего нужна связь. По итогам недавнего этапа более 22 тысяч жителей области расставили приоритеты. Этот народный выбор преобразуется в конкретный план: после окончательного согласования с Минцифры РФ будет сформирован и опубликован перечень населённых пунктов для подключения в 2026 году», — Александр Селедцов, министр цифрового развития и связи Иркутской области.