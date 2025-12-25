Доля новостроек экономкласса в России упала до минимальных 22%

Доля строящихся многоквартирных домов экономкласса на российском рынке недвижимости по итогам 2025 года снизилась до минимального значения в 22%. Эта тенденция к сокращению объемов строительства бюджетного жилья наблюдается третий год подряд, в то время как доля проектов комфорт- и бизнес-класса увеличилась до 17%.

«Рентабельность проектов в массовом сегменте в последние годы стремится к нулю. А в условиях высоких инфляционных рисков, растущей стоимости земельных участков и нагрузки на девелоперов невозможно бесконечно «усушать» стоимость квартир», – рассказал «Известиям» генеральный директор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин.

Основной причиной эксперты называют рост стоимости всех компонентов строительства – от земельных участков и материалов до подключения к сетям и проектирования. Это делает массовый сегмент низкорентабельным или даже рискованным для застройщиков, которые активно переориентируются на более дорогие сегменты.

Ситуацию усугубляет неопределенность вокруг будущего льготной семейной ипотеки, которая является ключевым драйвером спроса в сегменте экономкласса. Ожидается, что ограничение программ господдержки и рост рыночных ставок усилят конкуренцию с рынком вторичного жилья.