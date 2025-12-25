Эн+ Уголь ввела в эксплуатацию новые очистные сооружения в Тулуне

Компания Эн+ Уголь завершила строительство и ввела в промышленную эксплуатацию современные очистные сооружения на производственном участке разреза «Тулунуголь». Строительство очистных выполнено согласно проектным решениям по увеличению добычи угля на Мугунском месторождении компании при полном соблюдении природоохранных стандартов и установленных нормативов качества сточных вод.

Строительство шло с 2023 по 2025 годы, объем инвестиций составил более 210 млн рублей.

Новые очистные состоят из четырех насосных станций, трех установок обеззараживания, системы напорного трубопровода, сетей водоотведения и других элементов. Оборудование рассчитано на прием до 6 тыс. кубических метров воды в час. Карьерные воды, поступающие на очистные с нескольких угледобывающих участков общей площадью около 5,2 тысячи га, проходят три стадии очистки: отстаивание, механическая фильтрация и УФ-обеззараживание. И эта трижды очищенная и обеззараженная вода поступает в реку Манут, а также идет на производственные нужды. Мониторинг качества очищенных сточных вод будет выполняться аккредитованной лабораторией ежемесячно.

— Запуск новых очистных сооружений — важное событие для нашей компании. Созданная современная инфраструктура, позволяет нам существенно повысить эффективность добычи и сохранить приверженность высоким стандартам охраны окружающей среды. Сегодня на Мугунском производственном участке и Мугунском южном разрезе ежегодно добывается около 6 миллионов тонн угля, согласно стратегии развития компании в планах значительное увеличение добычи топлива в зависимости от запроса нашего основного потребителя — Байкальской энергетической компании. Наша задача при выполнении целевых производственных показателей минимизировать нагрузку на окружающую среду. Мы сохраняем четкую ориентацию на безопасность и бережное отношение к экосистемам регионов ответственности компании, — Сергей Иванов, генеральный директор ООО «Эн+ Уголь».