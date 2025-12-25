АТБ повышает для пенсионеров ставку по вкладу «Доходный» до 16%

С 19 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк вводит надбавку по вкладу «Доходный» в размере 1% для клиентов, получающих пенсию на счёт в АТБ. Предложение действует для всех клиентов банка.

Максимальная доходность составляет 16% годовых при размещении вклада на 6 или 9 месяцев. Разместить средства на депозите можно на любой срок от 3 месяцев до 3 лет. Минимальная сумма – 50 000 рублей, максимальная сумма – 10 млн рублей. Опции пополнения или частичного снятия не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока действия вклада.

Открыть вклад «Доходный» с надбавкой за зачисление пенсии возможно в офисах АТБ.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить подробную информацию об условиях вклада «Доходный» и рассчитать условия можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).