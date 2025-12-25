Новости

«Цифра банк» обновил ставки по вкладу «Ключевой»

«Цифра банк» с 23 декабря 2025 года изменил условия по вкладу «Ключевой» для физических лиц в рублях.

Ставка по вкладу «Ключевой» рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России минус 1 п. п. для депозитов сроком на 730 дней и ключевая ставка Банка России минус 1,2 п. п. для депозитов сроком 365 дней. Таким образом, с 23 декабря 2025 года для вкладов сроком 730 дней ставка составляет 15,0%, для вкладов сроком 365 дней – 14,8%.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

