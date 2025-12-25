«Цифра банк» обновил ставки по вкладам

«Цифра банк» 25 декабря 2025 года обновил ставки по вкладам в рублях «Цифра вклад» и «Свободный» для физических лиц. Также произошли изменения по вкладам в рублях для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking. Так, по депозиту «Цифра вклад Прайвет» установлены новые ставки, а прием средств во вклады «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет» закрыт.

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 9,00% до 13,80% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов – от 10,28% до 13,95%.

Процентные ставки по «Цифра вклад» с 25 декабря 2025 года:

Срок Процентная ставка Эффективная ставка с учетом

ежемесячной капитализации процентов 91 день 13,80% 13,95% 180 дней 12,90% 13,24% 395 дней 11,50% 12,18% 730 дней 9,90% 10,89% 1095 дней 9,00% 10,28%

Ставка по вкладу «Свободный» составляет 10,40% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка будет 10,95%.

«Цифра вклад Прайвет» позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 11,80% до 14,10% годовых в рублях, эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов – от 12,52% до 14,26%.

Процентные ставки по «Цифра вклад Прайвет» с 25 декабря 2025 года:

Срок Процентная ставка Эффективная ставка с учетом

ежемесячной капитализацией процентов 91 день 14,10 14,26 180 дней 13,20 13,56 395 дней 11,80 12,52

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физлиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке https://cifra-bank.ru/deposits/.

По условиям вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking – на сайте банка по ссылке https://cifra-bank.ru/private-deposits/.