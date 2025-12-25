«Цифра банк» обновил ставки по вкладам

«Цифра банк» 25 декабря 2025 года обновил ставки по вкладам в рублях «Цифра вклад» и «Свободный» для физических лиц. Также произошли изменения по вкладам в рублях для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking. Так, по депозиту «Цифра вклад Прайвет» установлены новые ставки, а прием средств во вклады «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет» закрыт.
Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 9,00% до 13,80% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов – от 10,28% до 13,95%.
Процентные ставки по «Цифра вклад» с 25 декабря 2025 года:
|
Срок
|
Процентная ставка
|
Эффективная ставка с учетом
|
91 день
|
13,80%
|
13,95%
|
180 дней
|
12,90%
|
13,24%
|
395 дней
|
11,50%
|
12,18%
|
730 дней
|
9,90%
|
10,89%
|
1095 дней
|
9,00%
|
10,28%
Ставка по вкладу «Свободный» составляет 10,40% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка будет 10,95%.
«Цифра вклад Прайвет» позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 11,80% до 14,10% годовых в рублях, эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов – от 12,52% до 14,26%.
Процентные ставки по «Цифра вклад Прайвет» с 25 декабря 2025 года:
|
Срок
|
Процентная ставка
|
Эффективная ставка с учетом
|
91 день
|
14,10
|
14,26
|
180 дней
|
13,20
|
13,56
|
395 дней
|
11,80
|
12,52
С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физлиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке https://cifra-bank.ru/deposits/.
По условиям вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking – на сайте банка по ссылке https://cifra-bank.ru/private-deposits/.