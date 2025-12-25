Новости

«Цифра банк» обновил ставки по вкладам

«Цифра банк» 25 декабря 2025 года обновил ставки по вкладам в рублях «Цифра вклад» и «Свободный» для физических лиц. Также произошли изменения по вкладам в рублях для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking. Так, по депозиту «Цифра вклад Прайвет» установлены новые ставки,  а прием средств во вклады «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет» закрыт.

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 9,00% до 13,80% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов – от 10,28% до 13,95%.

Процентные ставки по «Цифра вклад» с 25 декабря 2025 года:

Срок

Процентная ставка

Эффективная ставка с учетом
ежемесячной капитализации процентов

91 день

13,80%

13,95%

180 дней

12,90%

13,24%

395 дней

11,50%

12,18%

730 дней

9,90%

10,89%

1095 дней

9,00%

10,28%
 

Ставка по вкладу «Свободный» составляет 10,40% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка будет 10,95%.

«Цифра вклад Прайвет» позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 11,80% до 14,10% годовых в рублях, эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов – от 12,52% до 14,26%.

Процентные ставки по «Цифра вклад Прайвет» с 25 декабря 2025 года:

Срок

Процентная ставка

Эффективная ставка с учетом
ежемесячной капитализацией процентов

91 день

14,10

14,26

180 дней

13,20

13,56

395 дней

11,80

12,52
 

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физлиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке https://cifra-bank.ru/deposits/.

По условиям вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking – на сайте банка по ссылке https://cifra-bank.ru/private-deposits/.

