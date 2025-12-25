АТБ открыл первый офис нового формата в Казани

Азиатско-Тихоокеанский банк вышел на новый для себя региональный рынок — 18 декабря состоялось официальное открытие первого офиса банка в городе Казани, Республика Татарстан. Это событие знаменует важный этап в реализации стратегии развития филиальной сети АТБ.

Новое отделение, расположенное по адресу: г. Казань, ул. Проспект Ямашева, д. 33а, стало первым офисом банка в регионе. Оно будет работать по формату, соответствующему обновлённой стратегии преобразования филиальной сети АТБ. Пространство оформлено в соответствии с новыми стандартами брендбука и отличается продуманной эргономикой и функциональным зонированием.

Офис оснащён современным техническим оборудованием, включая систему управления электронной очередью новейшего образца и бесконтактные банкоматы российской разработки, отвечающие мировым стандартам как по дизайну, так и по функциональности. Особое внимание уделено созданию комфортной среды для клиентов и сотрудников. Для этого в помещении предусмотрены современные модульные рабочие места, обеспечивающие конфиденциальность общения, налажена продуманная система освещения и акустики, применены экологичные материалы и элементы озеленения.

«Открытие отделения в Казани — значимый шаг в развитии региональной сети АТБ. Республика Татарстан с её динамично развивающейся экономикой и инвестиционным потенциалом является одним из ключевых регионов для нашего дальнейшего расширения. Мы планируем активно развивать здесь все направления бизнеса», — прокомментировал региональный директор АТБ в Казани Руслан Юлбарисов.

Универсальный формат отделения предусматривает комплексное обслуживание клиентов, как физических лиц, так и представителей компаний. В офисе организована специализированная зона для VIP-гостей, созданы комфортные условия для ожидания и проведения финансовых операций.

В начале июля открылось аналогичное отделение нового формата в Москве. Интерьер столичного офиса выделяется оригинальным оформлением, где особое внимание уделено эргономике мебели и озеленению. Главной целью создания такого пространства было обеспечение максимального комфорта для клиентов, чтобы посещение банка стало для них возможностью не только решить финансовые вопросы, но и отвлечься от городской суеты в спокойной, умиротворяющей обстановке.

Режим работы офиса АТБ в Казани: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00. Воскресенье — выходной. Зона банкоматов – круглосуточно, без выходных.

Узнать подробную информацию об услугах и отделениях АТБ можно на официальном сайте банка или по бесплатному номеру телефона: 8-800-775-80-80.