Альфа-Банк открыл первый акселератор для импортеров — «Альфа-Импортеры»

Альфа-Банк запустил первый поток акселератора «Альфа-Импортеры» — практическую программу для предпринимателей, которые планируют или уже работают в сфере ВЭД.

Программа создана для широкой аудитории: она полезна как новичкам на этапе идеи, так и предпринимателям, которые уже работают в сфере импорта и стремятся найти новые каналы продаж и поставщиков. Благодаря программе начинающие участники смогут пройти путь от нулевой точки до совершения первой сделки, а более опытные игроки — ускорить рост и расширить международные операции. Принять участие в акселераторе могут собственники бизнеса, специалисты компаний, занимающиеся ВЭД, а также команды численностью до трех человек.

Акселератор помогает справиться с вызовами, с которыми сталкиваются предприниматели при работе с зарубежными поставщиками. Участники узнают, как находить надежных контрагентов и минимизировать риски, разберутся в юридических тонкостях заключения международных контрактов и получат практическое понимание логистики. Отдельное внимание уделено вопросам таможенного оформления и сертификации продукции, требованиям валютного контроля, а также финансовым и бухгалтерским аспектам ведения бизнеса.

Программа насыщена практическими модулями и консультациями экспертов и выстроена так, что каждая каждый участник разработает свою стратегию импорта для успешного развития бизнеса ВЭД. Она также включает доступ к профессиональному сообществу и предоставляет участникам эффективные решения из практики международной торговли.

«Импорт сегодня — это огромные возможности, но и немало барьеров. Мы запускаем “Альфа-Импортеры”, чтобы предприниматели не оставались один на один с вызовами ВЭД. В программе собран весь необходимый опыт и экспертиза, чтобы каждый участник независимо от уровня подготовки мог уверенно выйти на международные рынки и выстроить устойчивый бизнес», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.