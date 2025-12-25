Инго Банк вошёл в топ-10 приложений для ежедневного банкинга по версии Markswebb

Инго Банк занял 6-е место в номинации «Лучший ежедневный банкинг в мобильных банках на Android» по итогам исследования аналитического агентства Markswebb. Банк улучшил свой результат сразу на 9 позиций по сравнению с прошлым годом, показав один из самых заметных рывков года в исследовании.

«Сегодня не менее 75% клиентов банка используют мобильное приложение как минимум раз в месяц, а 30% заходят в него ежедневно — в среднем два раза в день. Мы работаем над увеличением числа клиентов, которые совершают обычные операции в приложении еженедельно, и сократили время взаимодействия с ним — за счет повышения скорости работы приложения и улучшения сервисов внутри него. Сегодня мы видим существенный рост количества сценариев и операций, которые клиенты выполняют в приложении», - отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Инго Банка Полина Берсенева.

По данным Markswebb, мобильное приложение Инго Банка предоставляет пользователям набор ежедневных финансовых сервисов — от пополнения карт и счетов до оплаты услуг, бюджетных платежей и выполнения переводов, включая регулярные операции.

В исследовании также оценивались приложения российских банков в номинации «Лучший цифровой офис в мобильных банках на Android». Инго Банк занял 14-е место, поднявшись на 5 позиций относительно прошлого года. Эксперты Markswebb отметили улучшение интерфейсов, расширение набора функций самообслуживания и повышение удобства выполнения сложных запросов.

Исследование клиентского опыта в мобильных банковских приложениях проводится агентством Markswebb ежегодно, в этом году оно включает оценку решений более 20 ведущих российских банков.