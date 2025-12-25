Инго Банк стал стратегическим партнером РАНХиГС

Инго Банк подписал соглашение с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) о стратегическом партнерстве в сфере молодежной политики, обмене опытом и прохождении практики.

«Банк нацелен на развитие системы профессиональных компетенций и заинтересован в организации эффективной подготовки кадров для финансового рынка. Сотрудничество с РАНХиГС будет способствовать их притоку в отрасль», - отметил директор департамента по работе с персоналом Инго Банка Александр Хвостов.

В рамках подписанного соглашения планируется организация практик и стажировок студентов в подразделениях банка. Соглашение также предусматривает развитие карьерных траекторий для студентов: участие представителей банка в профориентационных мероприятиях.

«Подписание соглашения о сотрудничестве – очередной шаг в развитии нашей образовательной экосистемы. В дальнейшем наши студенты смогут увидеть, как их знания применяются в реальной работе финансовых организаций. Ведь особое внимание мы хотим уделить организации практик и стажировок студентов в подразделениях банка, что позволит будущим специалистам познакомиться с современными технологиями финансового сектора и получить первый профессиональный опыт», - прокомментировал директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян