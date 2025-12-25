Цифровые решения Альфа-Банка получили высокую оценку как ключевые для экономики будущего

Альфа-Банк получил премию GenerationS Innovation Award (GIA) в номинации «Самый инновационный банк», подтвердив статус эталона цифровой трансформации в финансовой индустрии.

В числе ключевых проектов, отмеченных экспертами, — «Альфа-кабинет участника госзакупок». Этот сервис кардинально меняет клиентский опыт, предоставляя предпринимателям прямой доступ к крупным контрактам, расширяя их клиентскую базу и создавая основу для стабильного роста доходов. Отдельного внимания удостоена образовательная инициатива Альфа-Будущее — масштабная платформа, объединяющая гранты, стипендии, хакатоны, магистратуры и международные школы. Ее цель — развитие талантливой молодежи, поддержка преподавателей и внедрение передовых технологий в образовательную инфраструктуру страны.

Среди ключевых решений — «ИИ-конвейер» для внедрения инноваций, система виртуальных ассистентов на базе генеративных нейросетей. Эти помощники в формате чат-ботов сопровождают сотрудников на всех этапах запуска новых проектов, ускоряя и упрощая процесс от идеи до реализации.

«Для нас инновация — это не разовый проект, а живая система. Победа в премии GIA — это признание комплексного подхода, в котором клиентоцентричные сервисы идут рука об руку с внутренними технологиями. Мы создаем среду, где технологии усиливают экспертизу наших сотрудников и партнеров, превращая сложные задачи в простые и быстрые решения для бизнеса», — отметила Екатерина Соловьева, руководитель Офиса инноваций Альфа-Банка.

Культура открытых инноваций и партнерств находит свое отражение в успешных коллаборациях банка, таких как интеграция финансовых сервисов в мессенджер Max и кросс-маркетинговые проекты, включая акцию «Альфа-Пятница» с сетью ресторанов «Вкусно — и точка».

Премия GIA отмечает компании и стартапы, чьи технологии и проекты формируют экономику будущего, ежедневно меняя жизнь общества в таких сферах, как финансовые сервисы, транспорт, производство и медицина. В финале конкурса 2025 года были представлены 64 компании с проектами в пяти основных направлениях.