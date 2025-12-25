Кредитные продукты для предпринимателей от Альфа-Банка отмечены отраслевыми наградами

Кредитные решения Альфа-Банка для малого бизнеса получили признание профессионального сообщества, завоевав сразу две престижные награды в декабре 2025 года.

Кредитная фабрика малого бизнеса Альфа-Банка стала победителем всероссийской премии «Лучшее для России. Развитие регионов», которая прошла 4 декабря в Казани. Банк был признан «Лучшим банком для МСБ» за проект «Бессрочное кредитование (Овердрафт и Кредитная линия)», направленный на поддержку устойчивого развития предпринимателей. Кроме того, 12 декабря Альфа-Банк получил награду премии «Время инноваций» в номинации «Проект года» за проект «Подписка на оборотные кредитные продукты», который также включает овердрафт и возобновляемую кредитную линию.

Бессрочное кредитование в Альфа-Банке было запущено 1 апреля 2025 года, именно тогда стартовало полностью автоматическое продление ранее заключенных бессрочных договоров по овердрафту и кредитной линии. Процесс не требует ни подачи заявки, ни подписания каких-либо документов. Условия пролонгации определяются с помощью искусственного интеллекта: модель учитывает историю взаимодействия с клиентом, динамику развития его бизнеса и внешние факторы риска. Алгоритм ежедневно дорабатывается и обучается, чтобы предлагать предпринимателям максимально выгодные и персонализированные параметры финансирования.

Условия кредитования рассчитываются индивидуально для каждого клиента и при пролонгации ставка в среднем оказывается на 4 процентных пункта ниже, чем при первичной выдаче. Большинство клиентов после продления получили более выгодные параметры — увеличенный лимит и/или сниженную ставку.

Сегодня 90% договоров Овердрафта и кредитных линий продлевается автоматически. Общий объем пролонгированных лимитов уже достиг 11 млрд рублей.

Полученные награды подтверждают лидерство Альфа-Банка в развитии инновационных кредитных решений для малого бизнеса и его вклад в формирование устойчивой финансовой среды для предпринимателей по всей стране.