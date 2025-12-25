Что будет с экономикой в 2026 году?

Эксперты «Альфа-Капитал» подготовили масштабный макропрогноз на ближайший год – от глобальных трендов до сценариев для российских активов.

Экономика

После заметного охлаждения в 2025 году экономика вступает в фазу стабилизации. Снижение инфляции и постепенное смягчение денежно-кредитной политики создают условия для оживления деловой активности, однако рост будет умеренным.

Ключевой риск – слишком длительное удержание высокой ставки, что может либо затянуть стагнацию, либо спровоцировать новый всплеск инфляции.

Базовый сценарий: рост ВВП +1,5%.

Ключевая ставка

В базовом сценарии ЦБ продолжит снижать ключевую ставку в 2026 году, но будет действовать осторожно из-за рисков на рынке труда и повышения налогов.

Базовый сценарий: ключевая ставка на конец 2026 года – 13%.

Рубль

Рубль получает поддержку благодаря профициту платежного баланса, высокой ставке и структурному снижению спроса на валюту.

Хотя валютный рынок остается «тонким», устойчивое ослабление рубля без серьезных проблем в экономике маловероятно.

Базовый сценарий: курс USD/RUB – 85.

Акции

Российский рынок акций входит в 2026 год с низкими оценками (прогнозный P/E ≈ 3,7х), что означает повышенную премию за риск. Основной интерес сосредоточен в компаниях внутреннего спроса.

Базовый сценарий: доходность индекса Московской биржи с учетом дивидендов – +30%.

Облигации

Потенциал в большинстве сегментов рублёвых облигаций сохраняется: смягчение денежно-кредитной политики только начинается, а доходности ОФЗ в этом году отставали от ключевой ставки. Однако важно контролировать риски, особенно в высокодоходном сегменте.