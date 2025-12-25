А-Клуб и активити-парк The Rink открывают новый зимний сезон в Москве

А-Клуб — private banking Альфа-Банка — и активити-парк The Rink в Сколково объявляют о старте совместного зимнего сезона. Партнёрство открывает для гостей обновлённое пространство: каток с брендированием А-Клуба и лаундж-зону, в которой можно комфортно провести время до и после выхода на лёд.

Новый проект задуман как зимняя точка притяжения, где приятно провести вечер или выходной — с семьёй, на свидании или в компании друзей. Гости могут приобрести билет на удобный сеанс, а также взять занятия по фигурному катанию или попробовать себя в керлинге с профессиональными тренерами.

«А-Клуб — это больше, чем private banking. Мы превращаем финансовый сервис в модный бренд, сообщество, членом которого престижно быть. В частности, для этого мы развиваем партнёрства с самыми трендовыми городскими локациями. При работе с The Rink уделили особое внимание комфорту гостей: на площадке откроется лаундж А-Клуба с новогодней инсталляцией, где главным героем станет маскот сообщества, чёрная уточка. Для посетителей предусмотрены шезлонги и удобные столики, фотобудка для зимних кадров и «почта Деда Мороза», чтобы отправить тёплые поздравления друзьям и близким. А дополнят впечатление специальное меню и сезонные напитки», — рассказывает Алина Назарова, директор по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка.

The Rink — одна из популярных московских зимних локаций, куда приезжают за атмосферой, эстетикой и ощущением короткого отпуска посреди городской рутины. В партнёрстве с А-Клубом площадка получает дополнительные детали и сервисные сценарии, которые делают визит ещё комфортнее — вне зависимости от того, пришли вы кататься, учиться или просто провести время.

А-Клуб — private banking Альфа-Банка и сообщество клиентов, которым важны персональный подход, высокий уровень сервиса и доступ к особым проектам в культуре, спорте и городской жизни. Подробности о сезонной программе и активностях доступны у персонального менеджера А-Клуба.

