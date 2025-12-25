Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Готовиться к вызовам 2026 года надо уже сейчас»
«Надежду дает результат»
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Все материалы сюжета

Альфа-Банк запустил двойной кэшбэк для предпринимателей

Альфа-Банк запустил новую акцию — двойной кэшбэк при открытии счета для бизнеса.

По условиям акции клиенты, которые откроют счет для бизнеса до 31 декабря 2025 года, получат 10% кэшбэка на все покупки по бизнес-карте, а также 15% кэшбэка на поездки на такси по личной карте Альфа-Банка.

Акция проходит в рамках сервиса «Выгода в два счета», который совмещает в себе привилегии и бонусы от обслуживания сразу двух счетов — личного и для бизнеса. Помимо двойного кэшбэка, предпринимателям доступен единый менеджер, который помогает решать вопросы сразу по обоим счетам, а также возможность управлять бизнес-счетом прямо из личного приложения. Для ИП доступен «Конструктор привилегий» — сервис, позволяющий самостоятельно выбирать скидки, бонусы и подписки под свои потребности.

Такой формат обслуживания делает управление финансами проще и выгоднее, объединяя повседневную жизнь и бизнес на платформе Альфа-Банка.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxxL7nz5

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес