Солид Банк обновил тарифы на банковские карты

С 16 декабря 2025 года Солид Банк внес изменения в тарифный сборник по выпуску и обслуживанию банковских карт. Обновления касаются стоимости выпуска платежного стикера и возможности изменить дизайн существующей карты.

Теперь клиенты банка могут заказать дополнительный классически или лапочный стикер ко всем видам карт, кроме тарифа «Копилка в кармане», за фиксированную плату в размере 550 рублей. Основная карта также доступна в форме стикера — именного или неименного — стоимостью 750 рублей.

Кроме того, теперь появилась возможность перевыпуска банковской карты в новом дизайне всего за 500 рублей. Для тех, кому хочется внести разнообразие в привычный внешний вид своей карты, доступен оригинальный дизайн карты «ДетКа» с изображением героя банка — пса Поти.

Полный перечень изменений и подробная информация об условиях обслуживания карт представлена в обновленном тарифном сборнике на официальном сайте банка.

Справочная: 8 800 775 56 06