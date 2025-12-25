Наблюдательный совет ВТБ принял решение о проведении ОСА по вопросу интеграции Почта Банка

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров банка ВТБ 19 февраля 2026 года.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы: реорганизация банка ВТБ в форме присоединения к нему АО «Почта Банк», а также утверждение изменений, вносимых в устав банка в связи с реорганизацией.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 23 января 2026 года. Акционеры смогут голосовать в электронном виде в мобильных приложениях «Акционер ВТБ», «ВТБ Мои Инвестиции» и «Кворум», а также на сайте АО ВТБ Регистратор по 19 февраля 2026 года включительно.

«Мы планируем закончить наш цикл реорганизаций юридическим присоединением Почта Банка в мае 2026 года. На текущий момент у нас продолжается процесс миграции его сети и клиентской базы на единую технологическую платформу, благодаря чему клиенты уже сейчас могут пользоваться широким ассортиментом продуктов и услуг ВТБ. Основной синергетический эффект мы видим в расширении сети отделений и выездного обслуживания, обеспечивающих финансовыми услугами большую часть жителей России, включая отдаленные регионы. Такое масштабирование бизнеса станет стимулом для уверенного роста операционных доходов в следующем году и успешного исполнения трехлетней стратегии банка по уровню чистой прибыли», - сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.