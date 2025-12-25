Новости

Паромная переправа на остров Ольхон завершает навигацию 30 декабря 2025 года

Паромная переправа «Сахюрта – Ольхон» завершает сезонную навигацию 30 декабря 2025 года. Такое решение связано со сложившимися погодными условиями, включая сильные морозы и высокую ветровую нагрузку, которые приводят к активному образованию льда в проливе Ольхонские ворота, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Автомобильное сообщение с островом будет восстановлено ориентировочно в середине февраля 2026 года, после официального открытия ледовой переправы по льду озера Байкал.

Власти просят учитывать эту информацию при планировании поездок. С действующим расписанием движения паромов в последние дни навигации можно ознакомиться на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
