Какая погода будет в Иркутской области в новогоднюю ночь и на каникулах

Новогодняя ночь, которую ждут многие россияне, в Иркутской области нынче будет холодной, а вот в период каникул многие жители смогут насладиться теплыми днями. Подробным прогнозом погоды на праздники с журналистами во время пресс-конференции поделилась заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская.

В период с 28 декабря по 30 декабря ожидаются низкие температуры и морозы. В дневные часы будет в среднем –16...–25 градусов, в ночные – около –23...–32 градуса. На северных территориях возможно похолодание до –45 градусов. На Новый год тоже прогнозируют холода.

«31 декабря по области в дневное время будет –18...–23 градуса, местами –28...–33 градуса, на крайнем севере – до –40. 1 января ночью температура будет опускаться до –35 градусов. Днем ожидается –20...–25 градусов, местами по северу – около –30...–40 градусов», – рассказала спикер.

Что касается Иркутска, то 31 декабря в светлое время суток будет –17...–19 градусов, в темное – около –18...–20, к утру возможно похолодание до –25 градусов, вероятен снег.

«На каникулах ожидается чередование холодных и теплых периодов. В южных, западных, центральных районах со 2 января температурный фон восстановится – будет даже несколько теплее, чем нужно. Днем будет –5...–10 градусов, ночью – около –15...–20 градусов», – рассказала Наталья Домбровская, добавив, что такие значения продержатся до середины декады, после чего ждут понижение столбиков термометров до –12...–18 градусов в дневные часы, в ночные – до –18...–24 градусов.

На верхнеленских территория большую часть праздничных дней окутают холода – в среднем на –25...–30 градусов стоит рассчитывать днем, ночью – на температуру до –40 градусов. В северных первая половина каникул будет такой же, как в южных районах, вторая окажется морозной.

В период праздников небольшие снегопады ожидаются повсеместно. Обойдут стороной они юг и запад региона в период первой пятидневки – с 1 по 5 января такие явления маловероятны.