Рынок облигаций лихорадит: насколько велик риск распространения дефолтов?

Началась волна дефолтов на рынке облигаций. Так, крупнейший петербургский транспортно-логистический холдинг «Монополия» объявил технический дефолт по облигациям серии 001P-02 номинальной стоимостью 260 млн рублей. Причиной стало снижение спроса на транспортные услуги и падение доходов компании, вызвавшие дефицит ликвидности.

Как оценить масштаб угрозы и минимизировать потери? Сергей Малых, директор ООО «Центум», поясняет, почему инвесторам важно внимательно отслеживать ситуацию и какими способами защитить себя от рисков в условиях нестабильного рынка.

«Сейчас мы наблюдаем череду дефолтов. Высокая процентная ставка и длительный срок её удержания создают дополнительную нагрузку на обслуживание долга компаниями. Многие участники рынка недостаточно внимательно изучают финансовую отчетность компаний, предпочитая ориентироваться на заголовки в СМИ. Это ведет к тому, что компании с финансовыми трудностями часто оцениваются неоправданно высоко».

Сергей подчеркивает, что рано или поздно рынок расставит всё по своим местам: доходности менее надежных эмитентов вырастут, а их рыночная цена соответственно упадет.

«Хороший пример последних месяцев — облигации Делимобиля и Уральской стали, резко потерявшие в цене после понижения кредитных рейтингов. На 2026 год рекомендую обращать внимание на бумаги с длительным сроком погашения, но обязательно убедиться в высоком финансовом качестве эмитента», — заключил эксперт.