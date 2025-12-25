Интернет в Петербурге замедлят на Новый год

Местные власти сообщили, что в праздничные дни скорость интернета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет искусственно занижена, а в особо важные моменты связь может временно пропадать вовсе. Губернатор Александр Дрозденко назвал меры необходимыми для предотвращения угроз безопасности.

По его словам, органы правопорядка решили ввести ограничение скорости сети и временное прекращение работы интернета в целях борьбы с возможным вмешательством в инфраструктуру региона, включая атаки беспилотников и киберугрозы. Для жителей региона рекомендовано заранее подготовить альтернативные способы коммуникации, передаёт РБК.

Жители города уже столкнулись с ухудшением качества интернета, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы горожан. Оператор городской связи признал перебои и пояснил причины сложившейся ситуации. Такие меры являются частью общего подхода по обеспечению стабильности инфраструктуры в регионах России, где фиксируются случаи нарушения мобильной связи в связи с угрозой атак беспилотников.