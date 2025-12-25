Байкал в этом сезоне замерзнет раньше времени – лед будет уже в новогодние праздники

В текущем зимнем сезоне озеро Байкал может замерзнуть раньше, чем обычно: лед ожидают уже на новогодних каникулах. Соответствующим прогнозом с журналистами во время пресс-конференции поделился заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Дмитрий Ломинога.

«Стоит напомнить, что прошлой зимой ледостав установился на 9-18 дней позже нормы. <...> Этой зимой установление ледостава по северной части ожидается раньше нормы – до 3 января», – сообщил спикер, пояснив, что на участке уже наблюдается процесс образования зимнего покрова – ледяные поля, припай.

Что касается средней части водоема, ледостав прогнозируется на период с 8 по 18 января, на юге – с 15 по 25 января.

«На сегодня уже отмечаются первичные процессы ледообразования в районе деревни Сарма на Малом море – здесь установился сплошной ледостав», – пояснил Дмитрий Ломинога, добавив, что нет гарантии, что покрытие сохранится – оно может сломаться на фоне мощных ветров, после чего сформируется вновь.

Напомним, выезд и выход на лед Байкала является смертельно опасным вне специально оборудованных участков и переправ.