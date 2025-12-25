Путин предложил ежегодно выявлять сотню слабых вузов

Президент Владимир Путин выступил с инициативой ежегодно выделять сто университетов и колледжей, показавших самые низкие показатели эффективности, основываясь на рейтинге Министерства труда, опубликованном впервые в июне текущего года, передаёт РБК.

Выступая на заседании Госсовета, глава государства подчеркнул необходимость совместных действий региональных властей и федеральных органов для разработки планов улучшения ситуации либо полной реорганизации таких образовательных учреждений.

При этом президент указал на важность подготовки кадров, соответствующих требованиям современного рынка труда. Особое внимание следует уделить повышению уровня востребованности выпускников высших учебных заведений, профессиональных училищ и техникумов, предлагая оптимальные карьерные перспективы.

Рейтинг, составляемый Министерством труда, основан на объективных показателях занятости выпускников и уровне их зарплат, что позволяет выявить наиболее слабые образовательные структуры.

Таким образом, данная инициатива направлена на повышение прозрачности системы образования и улучшение качества подготовки будущих специалистов.