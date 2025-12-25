Когда откроется ледовая переправа на Ольхон в 2026 году

Самая протяженная в Приангарье ледовая переправа, которая соединяет материк и остров Ольхон, ежегодно открывается в разное время в зависимости от погодных условий. В 2024 году ее запуск состоялся 9 февраля, в 2025-м – 19 февраля. Когда ожидается ее открытие в 2026 году, во время пресс-конференции журналистам рассказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.

«Предполагаем, что, как обычно, ледовая переправа на Ольхон будет открыта во второй – третьей декаде февраля. <...> Думаю, в этом году никаких препятствий не будет», – подчеркнул спикер, пояснив, что зимник будет иметь такую же протяженность, как в 2025 году.

По данным прокурора отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Дарьи Лазук, пока на Ольхон и обратно пассажиры и автомобилисты переправляются с помощью паромов, которые будут ходить по маршруту до конца текущего месяца – точная дата прекращения их работы будет зависеть от погоды.