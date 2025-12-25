Два новых трамвая доставили в Иркутск

Партию новых трамваев, которая включает два кузова, доставили в Иркутск. Их закупили за счет субсидии из городского бюджета. Транспорт начнет возить пассажиров в 2026 году.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Мы заранее собрали тележки из новых запчастей и по прибытии установили на них новые кузова. После Нового года приедут представители завода-изготовителя, проведут технологическое подключение и пусконаладочные работы. После чего трамваи пройдут техосмотр и обкатку по всем маршрутам – порядка 50-70 километров, а затем выйдут на линию», – рассказал директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.

Первые кузовы, а не трамваи целиком, закупили для Иркутска в 2023 и 2024 годах. После сотрудники МУП установили их на собранные собственными силами тележки. Это позволило значительно сэкономить средства, ведь стоимость одного нового трамвая выше в несколько раз.

В этом году всего удалось закупить четыре вагона.