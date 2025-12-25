Ледовую арену для круглогодичного занятия хоккеем построят в Братске к 2028 году

В городе Братске Иркутской области при поддержке РУСАЛ построят ледовую арену для круглогодичного занятия хоккеем с мячом. Подписано соответствующее соглашение.

«Проектирование и строительство такого важного объекта мы обговаривали еще весной с топ-менеджерами РУСАЛ. Сегодня с Игорем Николаевичем Волоховым подписали соглашение, дающее начало разработке проектно-сметной документации и, собственно, строительству арены», – рассказал мэр Братска Александр Дубровин.

Площадка под объект располагается в 20-м микрорайоне Центрального района города. Срок реализации проекта – 2026–2028 годы.

«Не раз подчеркивал важность появления в Братске именно крытой ледовой арены. Это был большой запрос от наших спортсменов хоккеистов, любителей коньков, которые вынуждены сейчас в теплое время года ездить тренироваться в Тулун. С появлением круглогодичной арены в Братске развитие зимних видов спорта и активного отдыха будет только набирать обороты», – резюмировал градоначальник.

Строительство новых круглогодичных ледовых кортов в регионе было анонсировано летом этого года. Их планируют создать в Тайшете, Шелехове и Братске. Такие объекты позволят выращивать собственных юных спортсменов на базе региона, которые в перспективе станут профессионалами и будут представлять регион в составе опытной команды «Байкал-Энергия».